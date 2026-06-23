RKVV Erp wil blijven voetballen op zondag en stapt naar de rechter
Voetbalclub RKVV uit Erp doet er alles aan om te voorkomen dat het eerste elftal in plaats van traditiegetrouw op zondag, nu ook op de zaterdag moet voetballen. In de rechtbank staan ze, samen met een zeven andere amateurclubs uit Nederland, lijnrecht tegenover voetbalbond KNVB. De bond wil zogenoemde zaterdag- en zondagclubs komend seizoen in één competitie stoppen.
"We hebben meerdere keren om de tafel gezeten met de KNVB maar we kwamen er in die overleggen niet echt uit", vertelt Toon Kerkhof, voorzitter van de Erpse club. "De indeling van de nieuwe competities ligt ondertussen klaar. We hopen met het kort geding dat het besluit wordt uitgesteld of geschorst."
Eén competitie
De KNVB wil vanaf het seizoen 2026/2027 teams die op zaterdag of zondag spelen in de tweede en derde klasse waar nodig samen in één competitie indelen, terwijl die dagen nu nog apart ingedeeld worden. In de hoogste amateurklassen gebeurt dat al.
Volgens de bond is het noodzakelijk omdat het aantal zondagteams de afgelopen twaalf jaar met ongeveer zevenhonderd is afgenomen. "Daardoor houden we op zondag op sommige plekken te weinig teams over om aantrekkelijke competities samen te stellen, met gelijkwaardige wedstrijden tegen clubs uit de regio", verklaart de voetbalbond op haar website.
'Wereld van verschil'
Volgens Kerkhof ligt dat probleem vooral in het westen van het land. "Maar de KNVB ziet dit als oplossing voor de toekomst en vindt dat alles landelijk op één lijn moet zitten. Alleen is onze cultuur zondagvoetbal en bij andere clubs is dat zaterdagvoetbal. Dat is een wereld van verschil. Als je de elftallen uit de zondag haalt, haal je een beetje de ziel uit de vereniging."
Daarnaast levert het volgens de club praktische problemen op. "Ze willen dat we bijvoorbeeld op zaterdagmiddag rond half drie spelen. Dat kan bij ons niet, omdat er dan jeugdwedstrijden zijn."
RKVV Erp speelde al eerder in een gemengde competitie. "In de eerste klasse, een paar jaar geleden", zegt Kerkhof. "Ook toen was niemand echt positief. Ook de zaterdagclubs niet. Die moesten soms pas om zes of zeven uur 's avonds voor een uitwedstrijd naar Erp en waren daardoor laat thuis."
Enquête
Onder de leden van de Erpse club is ook bijna iedereen voorstander van zondagvoetbal, stelt Kerkhof. "De Kerngroep Weekendvoetbal, die dinsdag in de rechtbank tegenover de KNVB stond, heeft daarnaast een enquête gehouden onder ruim vierhonderd amateurverenigingen in de eerste, tweede en derde klasse. Zeventig procent vindt dat we de zaterdag- en zondagcompetities gescheiden moeten houden."
Of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, wordt maandag duidelijk. Dan doet de rechter uitspraak.