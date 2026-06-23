RKVV Erp wil niet op zaterdag voetballen, rechter moet nu besluit nemen

Voetbalclub RKVV uit Erp doet er alles aan om te voorkomen dat het eerste elftal in plaats van traditiegetrouw op zondag, nu ook op de zaterdag moet voetballen. In de rechtbank staan ze, samen met een zeven andere amateurclubs uit Nederland, lijnrecht tegenover voetbalbond KNVB. De bond wil zogenoemde zaterdag- en zondagclubs komend seizoen in één competitie stoppen.

"We hebben meerdere keren om de tafel gezeten met de KNVB maar we kwamen er in die overleggen niet echt uit", vertelt Toon Kerkhof, voorzitter van de Erpse club. "De indeling van de nieuwe competities ligt ondertussen klaar. We hopen met het kort geding dat het besluit wordt uitgesteld of geschorst." Eén competitie

De KNVB wil vanaf het seizoen 2026/2027 teams die op zaterdag of zondag spelen in de tweede en derde klasse waar nodig samen in één competitie indelen, terwijl die dagen nu nog apart ingedeeld worden. In de hoogste amateurklassen gebeurt dat al. Volgens de bond is het noodzakelijk omdat het aantal zondagteams de afgelopen twaalf jaar met ongeveer zevenhonderd is afgenomen. "Daardoor houden we op zondag op sommige plekken te weinig teams over om aantrekkelijke competities samen te stellen, met gelijkwaardige wedstrijden tegen clubs uit de regio", verklaart de voetbalbond op haar website.