Jachtseizoen in Sint-Michielsgestel afgelast door hitte

De activiteit Jachtseizoen voor jongeren in Sint-Michielsgestel gaat zaterdag 27 juni niet door. Vanwege de voorspelde warme temperaturen is besloten het evenement te verplaatsen.

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Het Jachtseizoen zou plaatsvinden op zaterdag 27 juni in Sint-Michielsgestel. De organisatie heeft echter besloten de activiteit af te gelasten vanwege het verwachte warme weer. Het evenement, bedoeld voor jongeren, wordt verplaatst naar een later moment.

De nieuwe datum voor het Jachtseizoen is nog niet vastgesteld. Zodra deze bekend is, zal de organisatie dit communiceren. Het doel blijft om de jongeren een leuke en veilige activiteit te bieden.

Met de verwachte hoge temperaturen is het besluit genomen om de gezondheid van de deelnemers voorop te stellen. Het evenement zal op een geschiktere dag worden georganiseerd.

Meer informatie over de nieuwe planning wordt binnenkort gedeeld.