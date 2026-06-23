De vijveroevers in Laarbeek worden bewust gemaaid

De vijveroevers in Laarbeek worden bewust en in stappen gemaaid. Dit gebeurt deels in het voorjaar en deels in het najaar. Zo blijven er schuilplekken voor dieren en blijft de natuur divers. De gemeente volgt daarbij landelijke regels voor soortenbescherming.

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De gemeente Laarbeek kiest ervoor om vijveroevers niet in één keer te maaien. Ongeveer de helft wordt in het voorjaar aangepakt, de andere helft in het najaar. Dit zorgt ervoor dat planten en dieren altijd een plek behouden om te leven en te schuilen.

Het gefaseerd maaien heeft meerdere voordelen. Dieren zoals vogels, insecten, amfibieën en kleine zoogdieren blijven beschermd omdat er altijd een schuilplek overblijft. Daarnaast krijgen planten de kans om te groeien, wat goed is voor de biodiversiteit, de variatie in natuur. Ook voorkomt de aanpak dat vijvers dichtgroeien, waardoor er open water blijft bestaan.

Landelijke richtlijnen

De werkzaamheden gebeuren volgens de Gedragscode Soortenbescherming Gemeenten. Dit betekent dat er rekening wordt gehouden met beschermde planten en dieren. Zo wordt er gewerkt binnen de wettelijke kaders en met respect voor de natuur.

De gemeente benadrukt dat deze werkwijze nodig is om de vijvers gezond te houden. Dit zorgt ervoor dat ze ook in de toekomst fijne leefplekken blijven voor zowel planten als dieren. Laarbeek waardeert de betrokkenheid van inwoners in het behoud van een sterke en gevarieerde natuur.