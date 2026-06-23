Nieuwe basisscholen in Veghels Buiten krijgen tijdelijke locatie

De eerste tijdelijke schoollokalen voor basisscholen De Verrekeijk en Buitenwijs zijn geplaatst in Veghels Buiten. Vanaf 1 augustus kunnen de scholen hier starten met onderwijs. Permanente gebouwen worden later op een andere locatie gerealiseerd.

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De tijdelijke schoollocatie ligt aan het Melvenpad, een fietspad dat door Veghels Buiten loopt. Dit stimuleert fietsen naar school en biedt mogelijkheden om te spelen en leren in het groen. De locatie bevindt zich dicht bij een ondergrondse gasleiding, waarvoor extra regels gelden vanwege veranderde wetgeving. Graafwerkzaamheden in de buurt van de leiding zijn beperkt, maar de leiding verkeert in goede staat.

De gemeente Meierijstad en de schoolbesturen SAAM en Verdi gaan voor de permanente schoolgebouwen op zoek naar een nieuwe locatie. Door de veranderde regels rondom gasleidingen wordt gekeken naar plekken verder weg van de leiding, wat meer ontwerpvrijheid biedt. Het doel is een gebouw dat past bij de groene omgeving van Veghels Buiten.

Voorzieningen voor groeiende wijk

De nieuwe scholen zijn een belangrijke toevoeging voor de wijk, aldus wethouder Johan van Gerwen. Hij benadrukt het belang van een basisschool op loop- en fietsafstand voor huidige en toekomstige bewoners. Veghels Buiten Noordoost blijft groeien, waardoor een basisschool een essentiële voorziening is.

De tijdelijke schoolgebouwen volgen de planning en zijn vanaf 1 augustus klaar voor gebruik. In de tussentijd wordt gewerkt aan de ondergrondse infrastructuur in het gebied. De permanente gebouwen zullen later worden gerealiseerd, in lijn met de visie van ‘wonen in het groen’ in Veghels Buiten.