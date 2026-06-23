Talent Lorenzo Hoffman naar FC Den Bosch

FC Den Bosch heeft zich versterkt met Lorenzo Hoffman. De achttienjarige linksbuiten komt over van Willem II en tekent een contract voor twee seizoenen met een optie voor een derde jaar.

Gevonden voor jou

FC Den Bosch haalt een nieuwe speler binnen voor de hoofdmacht. Lorenzo Hoffman, afkomstig uit de jeugdopleiding van Willem II, heeft een contract getekend voor twee jaar in De Vliert. De club heeft daarbij een optie bedongen voor een derde seizoen.

Hoffman speelde eerder voor het O19- en O21-team van Willem II. De achttienjarige aanvaller heeft al ervaring opgedaan met trainingen en oefenwedstrijden bij het eerste elftal van de Tilburgse club. Hij kijkt nu uit naar zijn nieuwe uitdaging bij FC Den Bosch, waar hij hoopt snel een vaste plek in de A-selectie te veroveren.

Potentie in de jeugd

De jonge linksbuiten staat bekend om zijn snelheid, acties en het vermogen om wedstrijden te kantelen, eigenschappen die FC Den Bosch goed kan gebruiken. Volgens technisch manager Jesper Gudde sluit Hoffman direct aan bij de voorbereidingsperiode van de hoofdmacht.

Met zijn overstap naar FC Den Bosch verhuist Hoffman van de regio Amsterdam naar Den Bosch. Hij wil zich volledig richten op zijn carrière en verwacht zich snel thuis te voelen bij zijn nieuwe club. Het komende seizoen zal moeten uitwijzen of hij de stap naar het eerste elftal kan maken.