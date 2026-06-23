Meer vertrouwenspersonen bij TU Eindhoven

De Technische Universiteit Eindhoven heeft het team van vertrouwenspersonen uitgebreid naar tien. Deze professionals bieden ondersteuning aan studenten, medewerkers en gasten bij vragen en zorgen over sociale veiligheid en integriteit.

Gevonden voor jou

De uitbreiding van het aantal vertrouwenspersonen is onderdeel van de inzet van de TU/e op een veilige en prettige studie- en werkomgeving. Waar er enkele jaren geleden nog vier vertrouwenspersonen waren, zijn dat er nu tien, waaronder acht medewerkers van de universiteit en twee externe professionals.

Het team werkt via de Integrity & Social Safety Desk, waar iedereen binnen de TU/e-gemeenschap terecht kan voor advies, ondersteuning of een luisterend oor. Vertrouwenspersonen helpen om situaties in kaart te brengen en samen te zoeken naar de beste oplossing. Dit kan variëren van een gesprek tot verdere ondersteuning of een formele melding.

Meer zichtbaarheid op de campus

Volgens coördinator Henny van Alphen maakt de uitbreiding een groot verschil. Vertrouwenspersonen hebben nu meer tijd om persoonlijk advies te geven en om zichtbaarder te zijn op de campus. Hierdoor kunnen zij makkelijker gevonden worden door studenten en medewerkers die hulp nodig hebben.

Van Alphen benadrukt dat het belangrijk is om zorgen niet te lang te laten sluimeren. Hoe eerder iemand aanklopt bij een vertrouwenspersoon, hoe sneller er samen naar een oplossing gezocht kan worden. Het team wil dat iedereen zich veilig voelt en weet waar ze terecht kunnen als er iets speelt.

De TU/e zet al jaren in op sociale veiligheid en integriteit. De verdere ontwikkeling van de Integrity & Social Safety Desk speelt daarin een centrale rol. Het doel is om een veilige omgeving te bieden voor iedereen die verbonden is aan de universiteit.