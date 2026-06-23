Drie TU/e-onderzoekers ontvangen ERC Advanced Grants

Drie wetenschappers van de TU Eindhoven hebben elk een ERC Advanced Grant ontvangen. Hiermee krijgen ze 2,5 miljoen euro om de komende vijf jaar baanbrekend onderzoek uit te voeren. Het gaat om projecten op het gebied van informatietechnologie, netwerkwetenschap en precisiegeneeskunde. De erkenning benadrukt het belang van fundamenteel onderzoek.

Gevonden voor jou

Bert Koopmans, Remco van der Hofstad en Willem Mulder zijn de drie hoogleraren die de prestigieuze subsidie hebben ontvangen. De European Research Council (ERC) kent deze grants toe aan ervaren onderzoekers met innovatieve en risicovolle onderzoeksvoorstellen. Het geld wordt gebruikt om onderzoeksteams te vormen en de plannen te realiseren.

Projecten met grote impact

Koopmans, hoogleraar aan de faculteit Applied Physics, werkt aan energiezuinige technologieën via het project TOP Design. Hij onderzoekt hoe magnetische structuren op nanoschaal kunnen worden beheerst met lichtpulsen. Dit kan leiden tot snellere en duurzamere informatietechnologie.

Van der Hofstad, verbonden aan de faculteit Mathematics & Computer Science, richt zich in zijn project Dynamics.org op willekeurige processen in netwerken. Zijn onderzoek naar faseovergangen binnen netwerken kan zorgen voor een beter begrip van sociale structuren en digitale infrastructuur.

Innovatieve geneeskunde

Mulder, hoogleraar Biomedical Engineering, gebruikt zijn grant voor het project DEFLAME. Hij ontwikkelt nanotechnologie om de veroudering van het immuunsysteem bij hart- en vaatziekten tegen te gaan. Dit kan leiden tot nieuwe precisietherapieën en een gezonder ouder worden.

De toekenning van deze grants versterkt de positie van de TU Eindhoven als een belangrijk kenniscentrum in Europa. Het benadrukt de rol van de universiteit in de Brainport-regio bij het ontwikkelen van technologie en medische innovaties.

Europese erkenning

In totaal heeft de ERC dit jaar 319 grants toegekend, waarvan 22 aan Nederlandse onderzoekers. Met een totaalbudget van 838 miljoen euro kunnen wetenschappers hun onderzoek naar een hoger niveau tillen. De TU Eindhoven speelt een prominente rol in deze ontwikkeling.

De ERC is opgericht door de Europese Unie en ondersteunt grensverleggend onderzoek. De subsidieprogramma’s stimuleren wetenschappers om innovatieve ideeën uit te werken en samenwerkingen aan te gaan in heel Europa.