Zoon vriendin Peter Gillis op IC en smogalarm: dit gebeurde vandaag

Het zoontje van Wendy van Hout opgenomen op de intensive care en smog verwacht in Brabant. Dit zijn de vijf verhalen die je dinsdag gelezen moet hebben.

Woensdag en donderdag wordt smog verwacht in Brabant, met name in het midden en westen van de provincie. Het RIVM waarschuwt mensen met luchtwegproblemen om binnen te blijven en zware inspanning te beperken. Smog ontstaat door ophoping van luchtvervuiling op zonnige dagen met weinig wind. Kinderen, ouderen en astmapatiënten zijn extra gevoelig, vooral in de namiddag en vroege avond.

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De Technische Universiteit Eindhoven bestaat dinsdag 70 jaar en viert dat met een overzicht van baanbrekende uitvindingen. Van fotonica (lichtchips voor supersnell internet) tot zelfrijdende auto's en 3D-geprinte huizen: de TU/e draagt bij aan technologische innovatie. Ook ijzerpoeder als brandstof en het Dijkstra-algoritme voor routeberekening komen van deze campus. Check het hier.

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Willem V. (59) uit Wijk en Aalburg staat terecht voor de verkrachting van een 14-jarig meisje in 1990. Het slachtoffer, nu 50 jaar, vertelde in de rechtbank over blijvende littekens. V. bekende huilend, maar zijn advocaat stelt dat het DNA-bewijs onrechtmatig is verkregen via Engeland. De officier eiste vier jaar cel, de verdediging vraagt vrijspraak of een straf gelijk aan het voorarrest. Uitspraak volgt 7 juli.

Het zoontje van Wendy van Hout, de vriendin van Peter Gillis, ligt op de intensive care na een ernstig ongeluk. De zangeres heeft haar optredens en afspraken voor de komende week afgezegd om zich volledig op zijn herstel te richten. Het kind is buiten levensgevaar, maar details over het ongeval blijven onduidelijk. Op Instagram liet Van Hout weten dankbaar te zijn voor alle zorg en steun.

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De Koninklijke Landmacht test tijdens oefening Fighter Lion massaal nieuwe drone-technologie. Militairen van de brigade uit Oirschot bouwen en repareren drones in het veld, experimenteren met anti-drone-paraplu's en visnetten. Nederland loopt voorop in NAVO met drone-teams die sinds 1 april operationeel zijn. Generaal Swillens waarschuwt dat beheersing van de 'drone-space' cruciaal is, mede door lessen uit Oekraïne. Lees hier het hele verhaal.