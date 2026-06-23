Opening brug Fort Isabella uitgesteld door hitte

De opening van de nieuwe brug bij Fort Isabella in Vught is uitgesteld door hitte.

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De feestelijke bijeenkomst stond gepland voor woensdag 24 juni, maar gaat niet door vanwege de hoge temperaturen die worden verwacht. Organisatoren vinden het niet verantwoord om de ceremonie onder deze omstandigheden te laten plaatsvinden.

De nieuwe brug bij Fort Isabella is een belangrijke schakel in de verbindingen van het gebied. Het uitstellen van de opening heeft tot gevolg dat het evenement op een later moment georganiseerd moet worden.

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De organisatoren zijn inmiddels bezig met het vaststellen van een nieuwe datum. Het doel is om de opening alsnog in een feestelijke setting te laten plaatsvinden, zodra de omstandigheden het toelaten.

Fort Isabella en de nieuwe brug bevinden zich in Vught. Het is nog niet bekend wanneer de opening kan worden ingehaald. Mensen die geïnteresseerd zijn in het evenement worden op de hoogte gehouden via de officiële kanalen.