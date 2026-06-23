Aangepaste tijden markten in Den Bosch door hitte

Vanwege de hitte en code oranje zijn de tijden van warenmarkten in Den Bosch deze week aangepast. De markten op woensdag en donderdag eindigen om twaalf uur. Vrijdag worden de markten volledig afgelast.

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In Den Bosch gelden deze week gewijzigde openingstijden voor de warenmarkten vanwege de aanhoudende warmte. Het besluit is genomen naar aanleiding van code oranje, een officiële waarschuwing voor extreme hitte. Niet alle markten gaan door, en sommige sluiten eerder dan normaal.

De markten op woensdag en donderdag blijven open tot twaalf uur 's middags. Dit betreft de warenmarkt in de binnenstad op woensdag en de wijkmarkten in Helftheuvel, Rompert, Rosmalen en Nuland op donderdag. Door de hitte kan het voorkomen dat niet alle kramen aanwezig zijn.

Vrijdag geen markten

Op vrijdag worden alle markten in Den Bosch afgelast. Dit geldt zowel voor de biologische en ecologische markt in de binnenstad als voor de wijkmarkt in de Maaspoort. Een besluit over de zaterdagmarkt wordt donderdag voor twaalf uur genomen, afhankelijk van de weersomstandigheden.

Bezoekers wordt aangeraden maatregelen te nemen tegen de hitte, zoals voldoende water meenemen en schaduw opzoeken. De gemeente benadrukt dat deze aanpassingen nodig zijn om de veiligheid van bezoekers en marktlieden te waarborgen.