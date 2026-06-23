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Beroving in Eindhovens park: man opgepakt

Vandaag om 19:06 • Aangepast vandaag om 19:39
Beroving in park in Eindhoven (foto: SQ Vision).
Beroving in park in Eindhoven (foto: SQ Vision).

De politie heeft dinsdagavond een man opgepakt aan de Anthony van Leeuwenhoeklaan in Eindhoven. De man zou iemand hebben beroofd in een park en was daarna op de vlucht. Burgernet plaatste een oproep om naar de verdachte uit te kijken. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

De man zou gevaarlijk zijn, maar het is niet duidelijk waarom. Zo'n twintig minuten na de melding op Burgernet hebben agenten de man in de boeien geslagen en meegenomen naar het politiebureau voor verhoor. 

Het is niet bekend of de man buit heeft gemaakt na de beroving. De politie heeft ook een fiets in beslag genomen. 

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