Striptekenaar Aimée de Jongh wint belangrijke Britse prijs

Stripauteur Aimée de Jongh (37) uit Waalwijk heeft een Britse prijs gewonnen voor haar stripversie van de roman Lord of the Flies van schrijver William Golding. De Waalwijkse kreeg een medaille van de Carnegie Awards, die tot de belangrijkste prijzen voor kinder- en jeugdliteratuur horen.

Volgens de organisatie prezen de jonge juryleden onder meer de illustraties van De Jongh en de manier waarop het verhaal door de beeldroman tot leven komt. De roman Lord of the Flies vertelt het verhaal over een op een onbewoond eiland gestrande groep schooljongens die onderling een machtsstrijd uitvechten.

Stripverhaal kwam uit in 2024

De graphic novel, oftewel een literair stripverhaal, kwam in 2024 in Nederland uit. Dat was 70 jaar na het origineel, onder de naam 'Heer van de vliegen'. Dat stond zeven weken in de Bestseller 60.

Destijds was er enorme aandacht voor de stripversie van De Jongh. Onder meer de BBC kwam langs voor een interview. "Dit heb ik nog nooit meegemaakt. De teller van vertalingen staat nu op 25", zei De Jongh in 2024 tegen Omroep Brabant.

De stripauteur is een van de bekendste Nederlandse stripauteurs van dit moment. In 2022 kreeg ze de Stripschapprijs, de belangrijkste Nederlandse oeuvreprijs voor strips. Eerder won zij onder meer de Japanse International Manga Award en was haar werk genomineerd voor meerdere Eisner Awards.