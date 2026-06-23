Navigatie overslaan
Ontdek

Dreumes valt uit raam in Chaam, met spoed naar ziekenhuis

Vandaag om 22:29 • Aangepast vandaag om 23:01
Kindje valt uit raam in Chaam (foto: Instagram politie Markdal).
Kindje valt uit raam in Chaam (foto: Instagram politie Markdal).

Een dreumes is dinsdagavond uit een raam gevallen in Chaam. Het kindje is met spoed naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie Markdal op sociale media. 

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Een traumahelikopter werd rond half negen opgeroepen voor het ongeluk aan de Baarleseweg. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse. 

"Gelukkig was het kindje bij en werd er hulp verleend", schrijft de politie in een bericht op Instagram. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren. 

De dreumes is vervolgens onder begeleiding van de verkeerspolitie met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met het kindje gaat. 

App ons! 👋

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.

Copyright © 2026 Omroep Brabant: het laatste nieuws uit Brabant, sport en informatie uit jouw regio.