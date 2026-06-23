Dreumes valt uit raam in Chaam, met spoed naar ziekenhuis

Een dreumes is dinsdagavond uit een raam gevallen in Chaam. Het kindje is met spoed naar een ziekenhuis gebracht, meldt de politie Markdal op sociale media.

"Gelukkig was het kindje bij en werd er hulp verleend", schrijft de politie in een bericht op Instagram. Het is niet duidelijk hoe het ongeluk kon gebeuren.

De dreumes is vervolgens onder begeleiding van de verkeerspolitie met spoed naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het nu met het kindje gaat.