Airco vat vlam in huis in Drunen

In een huis aan de Soendanlaan in Drunen is dinsdagavond brand uitgebroken. Een mobiele airco heeft vlam gevat. Bewoners hebben het vuur zelf kunnen doven.

Rond kwart over negen kreeg de brandweer de brandmelding binnen. Uit voorzorg kwamen er meerdere bluswagens naar het huis. Toen de brandweer daar aankwam, was de brand al geblust door de bewoners.

De brandweer heeft een nacontrole gedaan en het huis geventileerd vanwege de rook. Een vrouw heeft veel rook ingeademd en moest voor controle naar een ziekenhuis.

Ondanks dat het vuur snel onder controle was, heeft het huis schade opgelopen. Het is niet bekend wat er precies is beschadigd.