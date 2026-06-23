Onderzoek bevestigt zorgen over verkeersveiligheid Eindhovenseweg

De verkeersveiligheid op de Eindhovenseweg in Geldrop-Mierlo blijkt op meerdere punten niet in orde. Dat concludeert een onafhankelijk onderzoek, uitgevoerd in opdracht van de gemeente. Aanleiding waren zorgen van bewoners, een petitie en een ernstig ongeval in 2025. De gemeente heeft al een tijdelijke verkeersmaatregel ingevoerd.

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Uit het onderzoek van De Baan Verkeersadvies blijkt dat op verschillende plekken langs de route Eindhovenseweg–Nieuwendijk–Mierloseweg verkeerskundige knelpunten aanwezig zijn. Het bureau analyseerde verkeersongevallen tussen 2014 en 2025 en voerde praktijkschouwen uit. In het rapport worden aanbevelingen gedaan om de veiligheid te verbeteren, binnen de huidige functie van de weg als gebiedsontsluitingsweg met een maximumsnelheid van 50 kilometer per uur.

Een van de maatregelen die al is genomen, betreft de kruising Eindhovenseweg–Hulsterweg. Daar heeft de gemeente een tijdelijke verkeersaanpassing doorgevoerd. De linksafstrook richting de Hulsterweg is verwijderd en vervangen door verplaatsbare barriers. Deze moeten het verkeer dwingen rustiger te rijden. De effecten van deze maatregel worden de komende tijd gemonitord.

Mogelijke zone van 30 km/uur

Naast het verkeersveiligheidsonderzoek is er een tweede studie gedaan naar het inrichten van delen van de route als een 30 km/uur-zone. Volgens Haskoning Nederland kan een snelheidsverlaging grote gevolgen hebben voor de doorstroming, bereikbaarheid, openbaar vervoer, vrachtverkeer en hulpdiensten. De gemeente heeft daarom aanvullend onderzoek nodig voordat hier een besluit over genomen kan worden.

Hoewel de gemeente benadrukt dat verkeersveiligheid de hoogste prioriteit heeft, geeft zij aan dat een veilige situatie niet enkel afhankelijk is van aanpassingen aan de weg. Ook het gedrag van weggebruikers speelt een belangrijke rol. Na de zomer wil de gemeente met betrokkenen in gesprek gaan over de beste aanpak om de verkeersveiligheid op de Eindhovenseweg te verbeteren.