Modderdag in speeltuin Wezemaal: gratis feest voor kinderen

Op woensdag 1 juli wordt speeltuin Wezemaal in Hoeven omgetoverd tot een modderparadijs. Kinderen van vier tot en met acht jaar kunnen zich dan uitleven met modderbanen, waterpret en andere activiteiten. Het evenement duurt van twee uur tot half vijf ’s middags en de toegang is gratis.

Gevonden voor jou

De speeltuin in Hoeven staat op woensdag 1 juli volledig in het teken van Modderdag. Het is een evenement waarbij kinderen lekker kunnen kliederen, spelen en ontdekken. Het belangrijkste thema is modder, maar er zijn ook andere leuke activiteiten met water.

Kinderen tussen vier en acht jaar zijn welkom om deel te nemen. Het wordt aangeraden om oude kleding aan te trekken, omdat alles behoorlijk vies kan worden. De organisatie belooft een middag vol plezier en avontuur.

Gratis toegankelijk

De toegang voor het evenement is helemaal gratis, waardoor het voor iedereen toegankelijk is. Het vindt plaats van twee uur tot half vijf ’s middags, voldoende tijd om lekker te spelen en vies te worden.

Speeltuin Wezemaal is een bekende plek in Hoeven waar kinderen zich normaal al goed kunnen vermaken. Op deze speciale dag wordt de speeltuin omgetoverd tot een waar modderfeest.