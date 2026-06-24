Willem Letschertbrug tijdelijk afgesloten voor onderhoud

De Willem Letschertbrug wordt van vrijdag 10 juli tot maandag 13 juli afgesloten voor fietsers en voetgangers. De slijtlaag van de brug wordt vervangen, wat voor geluidsoverlast kan zorgen.

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Van vrijdag 10 juli om negen uur 's ochtends tot maandagochtend 13 juli om zeven uur wordt gewerkt aan de Willem Letschertbrug. De huidige slijtlaag wordt schoongemaakt en vervangen door een nieuwe laag. Ook wordt een coating aangebracht om de brug te beschermen.

De werkzaamheden zijn onderverdeeld in verschillende fasen. Op vrijdagochtend wordt gestart met het schoonmaken van de slijtlaag en het aanbrengen van een eerste laag coating. Zaterdag volgt de nieuwe slijtlaag, waarna op zondag de laag wordt afgeveegd en een tweede coating wordt aangebracht. Maandagochtend vroeg gaat de brug weer open.

Omleidingen en hinder

Tijdens de werkzaamheden is de brug volledig afgesloten voor voetgangers en fietsers. Zij worden omgeleid via de Bergse Brug, een route die met gele borden wordt aangegeven. Er wordt gewaarschuwd voor mogelijke geluidshinder tijdens het werk.

De planning kan veranderen als er bijvoorbeeld slecht weer wordt verwacht. Updates hierover worden via de officiële communicatiekanalen gedeeld.