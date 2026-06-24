Meierijstad organiseert gratis zomeractiviteiten voor jongeren

In Meierijstad zijn deze zomervakantie gratis activiteiten te doen voor kinderen en jongeren. Het programma biedt onder meer sport, knutselen en ontspanning. Op één activiteit na zijn alle onderdelen kosteloos. Organisaties uit de regio werken samen om een gevarieerd aanbod mogelijk te maken.

Gevonden voor jou

Kinderen en jongeren kunnen deze zomer in Meierijstad meedoen aan een breed scala aan activiteiten. Het programma is speciaal samengesteld om hen samen te laten sporten, creatief bezig te zijn en plezier te maken. De meeste activiteiten zijn gratis, alleen voor één onderdeel moeten deelnemers betalen.

Op het programma staan onder andere een voetbaltoernooi, een bootcamp voor grootouders met kleinkinderen, lasergamen, voorleespret aan zee, een kampvuuravond en een buitenbioscoop. De activiteiten zijn bedoeld voor verschillende leeftijden. Voor sommige activiteiten is vooraf aanmelden nodig, wat per activiteit staat aangegeven.

Organisatie en meer informatie

Het zomerprogramma is samengesteld door diverse lokale organisaties, zoals de bibliotheken, Natuurtuin ’t Bundertje, Kunstcollectie Meierijstad, Sociaal Werk Meierijstad, Jongerenwerk Meierijstad en de sportcoaches van de gemeente. Zij willen met deze activiteiten zorgen voor ontmoeting, plezier en beweging.

Meer informatie over het programma, inclusief dagen, tijden en locaties, is te vinden via de agenda op www.bezoekmeierijstad.nl. Voor vragen kunnen geïnteresseerden contact opnemen via het e-mailadres dat op de website vermeld staat.