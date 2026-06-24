Nieuwe folder over Wmo-hulpvraag in Bernheze

In Bernheze is een nieuwe folder beschikbaar over het aanvragen van Wmo-hulp. Hierin wordt stap voor stap uitgelegd wat je kunt doen en wat de gemeente voor je kan betekenen.

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De folder biedt duidelijke uitleg over de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Hiermee krijgen inwoners inzicht in het proces van het aanvragen van hulp bij de gemeente. Het doel is om het voor iedereen makkelijker te maken om ondersteuning te vinden die bij hen past.

Het informatiemateriaal is verkrijgbaar op verschillende locaties in Bernheze, zoals het gemeentehuis, culturele centra en bibliotheken. Daarnaast ontvangen inwoners de folder automatisch bij de bevestiging van hun Wmo-aanvraag.

Folder ook digitaal beschikbaar

Wie liever een digitale versie wil, kan de folder eenvoudig aanvragen via het e-mailadres [email protected]. Op die manier is alle informatie direct online beschikbaar.

Met deze nieuwe folder hoopt de gemeente Bernheze haar inwoners beter te ondersteunen bij het aanvragen van hulp en zorg via de Wmo.