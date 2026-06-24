Het wordt bloedheet in Brabant: zon en 35 graden op komst

De zonnebrand kan uit de kast en een plekje in de schaduw is geen overbodige luxe. Volgens weerman Floris Lafeber van Weerplaza wordt het woensdag tropisch heet, met temperaturen die in grote delen van de provincie oplopen tot zo'n 35 graden.

De zon heeft daarbij vrij spel. Wolken zijn nauwelijks te bekennen en er staat weinig wind. Daardoor warmt het snel op. Maar dit is nog maar het begin. Donderdag kan het kwik plaatselijk oplopen tot 37 graden. Vrijdag wordt mogelijk de heetste dag van de week. Dan liggen temperaturen tussen de 34 en 39 graden voor de hand, met lokaal zelfs een uitschieter naar 40 graden. In de zon voelt het nog heter

De temperaturen die we horen in het weerbericht worden altijd in de schaduw gemeten. In de volle zon voelt het daarom nog veel warmer aan. De gevoelstemperatuur kan volgens Lafeber woensdag ook al oplopen tot rond de 40 graden.

Smeer je in

Naast de hitte is ook de zonkracht hoog. De UV-index komt uit op ongeveer 7. Dat is normaal voor een zonnige junidag, maar het betekent wel dat een onbeschermde huid snel kan verbranden. Wie vanmiddag de tuin in gaat, een terrasje pakt of naar het strand trekt, doet er verstandig aan zich goed in te smeren. Zeker rond het middaguur kan de zon al binnen korte tijd schade aanrichten. Nog even volhouden

Ook in het weekend blijft het warm en bovendien wat vochtiger. Daardoor gaat het benauwder aanvoelen. Later in het weekend neemt de kans op een regen- of onweersbui toe. Wie verlangt naar wat verkoeling, moet nog even geduld hebben. Die lijkt pas volgende week te komen. Dan zakken de temperaturen terug naar zo'n 23 tot 25 graden. Nog steeds prima zomerweer, maar wel een stuk aangenamer dan de tropische hitte die Brabant de komende dagen te wachten staat. Hier lees je alle verhalen over de hitte in Brabant.