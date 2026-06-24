Aangepaste openingstijden weekmarkt Reusel door hitte

De weekmarkt in Reusel op het kerkplein opent vrijdag 26 juni eerder en sluit eerder door de hitte.

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Vanwege de voorspelde hitte zijn de openingstijden van de weekmarkt op vrijdag 26 juni aangepast. De markt begint om negen uur 's ochtends in plaats van later op de dag. Om half drie 's middags sluiten de kraampjes alweer.

De weekmarkt wordt gehouden op het kerkplein. Marktverkopers die gekoelde etenswaren aanbieden, zoals vlees of vis, kunnen ervoor kiezen om hun kraam eerder te sluiten. Zij willen voorkomen dat producten niet meer voldoen aan de vereiste kwaliteit door de hoge temperaturen.

Met de aangepaste tijden hopen de organisatoren het bezoek aan de markt zo comfortabel mogelijk te maken. Het is niet duidelijk of er ook andere maatregelen worden genomen vanwege de hitte.