Ontsnapte aap zat al dagenlang los in park Beekse Bergen, maar is nog zoek

Er loopt op dit moment een aap rond in de omgeving van Esbeek en nee, dat is geen grapje. Het beestje is vorige week ontsnapt uit Safaripark Beekse Bergen. Stijn Berger is bioloog bij het park en legt uit hoe de aap kon ontkomen. "Ze zijn zo snel en handig, ze zijn makkelijker bij de uitgang dan wij."

Het gaat om een mannelijke kuifmangabey die niet gevaarlijk is voor mensen of huisdieren. Het mannetje heeft een flinke sprong gemaakt en is daarna de gracht van zijn verblijf overgezwommen, vertelt Stijn in het radioprogramma KEIgoeiemorgen. Volgens de bioloog is dat nog niet eerder gebeurd in het park, maar is het ook niet ondenkbaar dat het gebeurt, zo legt hij uit.

"Deze aap wil je niet in kleine hokjes opsluiten."

"De aapjes zitten daar samen met gorilla's. Ze zitten er al jaren en dat ging altijd goed. Maar als ze echt een keer springen en ze zwemmen over de gracht heen, dan zijn ze los. Ze zwemmen niet graag, maar dat betekent natuurlijk niet dat ze het niet kunnen."

Dus waarom wilde de aap dan nu juist weg? "Zo'n aapje kan ergens van schrikken, of er kan onrust zijn in de groep, of hij denkt gewoon: ik ga ervoor. Dat kunnen we niet weten." Dat de aapjes zoveel vrijheid hebben, is ergens ook 'de beauty van een gracht', zegt Stijn.

De aap, los in het park, gespot door bezoekers afgelopen week (foto: Anco).

"Daardoor kunnen we een verblijf groter maken. Zonder gracht wordt het al snel een soort kooi. Deze dieren wil je niet in kleine hokjes opsluiten. Dan liever zo." Maar wat nou als het een hyena was geweest? "Dan had het nooit zo lang geduurd natuurlijk. Dit is een aap die niks of niemand kwaad doet." En lang duren deed het. Nadat de aap ontsnapte zat hij dagenlang in hoge bomen in het park. Het was daardoor moeilijk om het dier te verdoven met een verdovingspistool, zegt Stijn. Afgelopen weekend ging de aap nog een stapje verder. Het dier trok de wijde wereld in. "Natuurlijk wil je dat voorkomen, maar ze zijn zo snel en handig. Als zo'n aap via de bomen gaat, is hij makkelijker het park uit dan wij." Het park is sindsdien met man en macht naar de aap op zoek. Een woordvoerder van beheerder Libéma zegt woensdag dat de situatie 'niet veranderd is'.

"Het is ook wel lekker weer voor 'm – hij komt immers uit tropisch Afrika."