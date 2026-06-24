College houdt inloopspreekuur in Vlijmen

Het college van de gemeente houdt op donderdag 2 juli een inloopspreekuur in Vlijmen. Bewoners kunnen tussen zeven en acht uur ’s avonds in Buurthuis de Mand terecht met vragen, ideeën of zorgen.

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Tijdens het inloopspreekuur krijgen inwoners van de gemeente de kans om direct met enkele leden van het college in gesprek te gaan. Het is een gelegenheid om onderwerpen te bespreken die spelen in de buurt of binnen de gemeente.

Niet alle collegeleden zullen aanwezig zijn, maar er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen en ideeën te delen. Het college benadrukt dat het graag hoort wat er leeft onder de bewoners.

Het inloopspreekuur vindt plaats in Buurthuis de Mand in Vlijmen. Het buurthuis biedt een laagdrempelige locatie waar inwoners hun zorgen of suggesties kunnen bespreken.

Het spreekuur is een initiatief om de betrokkenheid van inwoners bij gemeentelijke zaken te vergroten. Iedereen is welkom om langs te komen en zijn of haar stem te laten horen.