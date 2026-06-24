Gemeente Heusden viert 30-jarig bestaan in 2027

In 2027 viert de gemeente Heusden haar 30-jarig bestaan. Verenigingen en stichtingen kunnen vanaf 1 juli 2026 subsidie aanvragen voor activiteiten die aansluiten bij het jaarthema.

Gevonden voor jou

De gemeente Heusden heeft het jaarthema voor 2027 bekendgemaakt: ‘30 jaar gemeente Heusden’. Op maandag 15 juni werd hierover een bijeenkomst gehouden in het gemeentehuis. Het jaarthema biedt verenigingen, stichtingen en informele groepen de kans om subsidie aan te vragen voor activiteiten of evenementen die binnen dit thema passen.

Sinds 2022 werkt de gemeente met een jaarlijks thema om eenmalige subsidies te verstrekken. Dit moet zorgen voor meer samenwerking en verbinding tussen verschillende organisaties. Momenteel zijn er nog activiteiten bezig rondom het jaarthema 2026, ‘Kijk eens voorbij je eigen grenzen’. Toch wordt al vooruitgekeken naar plannen en initiatieven voor 2027.

Subsidie aanvragen

Subsidieaanvragen voor activiteiten rondom het jaarthema 2027 kunnen worden ingediend tussen 1 juli en 1 oktober 2026. Op de website van de gemeente Heusden staan vanaf 1 juli alle voorwaarden voor een aanvraag. De gemeente hoopt dat het thema ‘30 jaar gemeente Heusden’ inspirerende ideeën en samenwerkingen zal opleveren.