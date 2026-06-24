Gemeenteraad Heusden: bijeenkomsten in juni

De gemeenteraad van Heusden houdt in juni twee openbare bijeenkomsten in Vlijmen. Op woensdag 24 juni staat het coalitieprogramma centraal, en op dinsdag 30 juni wordt onder meer een waterbergingsplan besproken.

Gevonden voor jou

In het gemeentehuis van Vlijmen organiseert de gemeenteraad van Heusden op woensdagavond 24 juni een openbare raadsbijeenkomst. De avond begint om half acht en draait om het nieuwe coalitieprogramma “Heusden Vooruit!”. Raadsleden krijgen de gelegenheid om vragen te stellen aan het college, zowel over het programma als over het formatieproces.

Een week later, op dinsdag 30 juni, vindt een openbare raadsvergadering plaats op dezelfde locatie en tijd. Tijdens deze bijeenkomst worden verschillende onderwerpen behandeld. Zo staat er een voorstel op de agenda voor een waterbergingsvoorziening in Elshout. Ook wordt een besluit genomen over de manier waarop de hoogte van de rioolheffing wordt berekend.

Openbaar en te volgen

Beide bijeenkomsten zijn openbaar en vinden plaats in het gemeentehuis van Vlijmen. Belangstellenden kunnen de avonden bijwonen in de raadzaal. Voor wie niet aanwezig kan zijn, is er een livestream beschikbaar via de website van de gemeente Heusden.

Meer informatie over de agenda en livestream is te vinden op deze pagina.