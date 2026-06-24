Weekmarkt Zevenbergen aangepast door hitte

De weekmarkt in Zevenbergen wordt donderdag 25 juni ingekort vanwege de verwachte hitte.

Gevonden voor jou

De markt begint om acht uur ’s ochtends en eindigt rond één uur ’s middags. Dit is eerder dan gebruikelijk, zodat bezoekers en verkopers de grootste warmte kunnen vermijden. Sommige ondernemers kunnen ervoor kiezen om na één uur toch nog langer te blijven.

De aanpassing is bedoeld om de veiligheid en het comfort van iedereen op de markt te waarborgen. Bezoekers wordt aangeraden om zo vroeg mogelijk naar de markt te komen, wanneer het nog relatief koel is. Dit advies geldt vooral voor ouderen en mensen die gevoelig zijn voor warmte.

Praktische tip

De organisatie vraagt iedereen rekening te houden met de veranderde tijden. Dit kan gevolgen hebben voor de beschikbaarheid van sommige producten of diensten op de markt. Zorg dus dat je op tijd bent als je specifieke boodschappen wilt doen.