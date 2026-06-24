Buitenbad De Wedert past openingstijden aan door hitte

Zwembad De Wedert in Valkenswaard heeft aangepaste openingstijden vanwege extreme hitte. Het hitteprotocol geldt van woensdag 24 tot en met vrijdag 26 juni. Het buitenbad is korter open en ook in het paviljoen zijn er wijzigingen. De maatregelen moeten zorgen voor een veilige omgeving.

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Sportcomplex De Wedert heeft besloten een hitteprotocol in te stellen door de hoge temperaturen. Het buitenbad zal deze week kortere openingstijden hanteren om de gezondheid van bezoekers en medewerkers te waarborgen.

De aangepaste tijden zijn als volgt:

• Woensdag 24 juni: tien uur ’s ochtends tot zes uur ’s avonds

• Donderdag 25 juni: negen uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags

• Vrijdag 26 juni: negen uur ’s ochtends tot twee uur ’s middags

Wijzigingen in het paviljoen

Naast de aangepaste openingstijden van het buitenbad zijn er ook veranderingen in het paviljoen. Zo wordt er niet gebakken, is er geen eten beschikbaar en wordt er geen alcohol geschonken. Deze maatregelen zijn genomen om de veiligheid tijdens de hitte te garanderen.

Sportcomplex De Wedert vraagt om begrip voor de tijdelijke aanpassingen. Voor actuele informatie over het hitteprotocol verwijzen zij naar hun socialemediakanalen.