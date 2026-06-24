Ontwerp nieuw gemeentehuis Den Domp in Haaren gepresenteerd aan gebruikers

De ontwerpen voor het nieuwe gemeenschapshuis Den Domp in Haaren zijn gepresenteerd aan gebruikers. Verschillende verenigingen en groepen uit Haaren waren aanwezig bij de bijeenkomst. De plannen werden met enthousiasme ontvangen, en er was ruimte voor vragen en suggesties. Belangstellenden kunnen de interieurtekeningen vanaf donderdag bekijken.

Gevonden voor jou

Op maandag 15 juni zijn de toekomstplannen voor het vernieuwde gemeenschapshuis Den Domp in Haaren gedeeld met de toekomstige gebruikers. Tijdens de presentatie waren vertegenwoordigers van onder andere EHBO Haaren, Ouderenbiljart Haaren, Muziekvereniging St. Gregorius en Toneelvereniging Haa.s.t. aanwezig.

De bijeenkomst bood de aanwezigen een uitgebreide blik op de interieurontwerpen en plannen voor het gebouw. Er was veel belangstelling en actieve betrokkenheid, met ruimte voor vragen, suggesties en feedback. Dit benadrukt de centrale rol van Den Domp als ontmoetingsplek in het dorp.

Plannen na de zomervakantie

Volgens de Stichting Gemeenschapshuis Haaren (SGH) draait het project niet alleen om het gebouw, maar vooral om de verbinding tussen de gebruikers. De grote opkomst en positieve reacties tijdens de presentatie geven vertrouwen voor de toekomst.

Vanaf donderdag 25 juni kunnen geïnteresseerden de interieurtekeningen bekijken bij Den Domp. Na de zomervakantie volgt een openbare bijeenkomst, waarin inwoners worden bijgepraat over de vervolgstappen rondom de bouw.