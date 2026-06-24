Opinieraad Woensdrecht bespreekt jeugdhulp en armoedeaanpak

Op 1 juli 2026 houdt de Opinieraad Samenleving in Woensdrecht een openbare vergadering. Belangrijke onderwerpen zijn de nieuwe verordening jeugdhulp en het rapport over armoedeaanpak. De bijeenkomst start om half acht ’s avonds in de raadzaal.

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De vergadering wordt geopend door voorzitter mevrouw M.E. de Lange. Op de agenda staan onder andere het vaststellen van de besluitenlijst van eerdere bijeenkomsten en mondelinge terugkoppelingen vanuit de commissie sociaal domein. Daarnaast is er ruimte voor insprekers en een vragenronde van maximaal dertig minuten.

Belangrijke onderwerpen die besproken worden, zijn het raadsvoorstel voor de nieuwe Verordening Jeugdhulp Woensdrecht 2026 en de rapportage van de rekenkamer over de armoedeaanpak in de gemeente. Verder worden ingekomen stukken, moties en toezeggingen behandeld.