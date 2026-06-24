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Woensdrecht past sluitingstijden horeca aan tijdens WK
Vandaag om 09:48
De horeca in Woensdrecht mag langer openblijven tijdens WK-wedstrijden van Oranje.
De burgemeester van Woensdrecht heeft besloten dat drie horecagelegenheden langer open mogen blijven tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK 2026. Dit geldt voor wedstrijden die na twee uur ’s nachts eindigen. De ontheffing geeft toestemming om maximaal één uur na het laatste fluitsignaal open te blijven.
De aangepaste sluitingstijden gelden voor Café de Snooker in Putte, Harmoniezaal in Ossendrecht en Cafetaria de Pan in Huijbergen. Het besluit is genomen op basis van de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente Woensdrecht.
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