Gemeente Land van Cuijk verkoopt grond voor natuurontwikkeling

De gemeente Land van Cuijk wil grond verkopen om 400 hectare natuur te realiseren. Het gaat om percelen in Oploo, die onderdeel zijn van een ruilovereenkomst.

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Om de aanleg van nieuwe natuur en ecologische verbindingszones mogelijk te maken, wil de gemeente Land van Cuijk twee percelen grond in Oploo verkopen. De percelen, met een totale oppervlakte van ruim acht hectare, maken deel uit van een ruilovereenkomst. Hiermee wil de gemeente de verkaveling voor agrarische ondernemers verbeteren en zelf grond verwerven voor natuurontwikkeling.

De ruilovereenkomst past binnen de gemeentelijke Natuurvisie, waarin staat dat tot 2030 vierhonderd hectare nieuwe natuur moet worden aangelegd. De gronden worden gebruikt voor ecologische verbindingszones, nieuw bos en groene stapstenen. Door de ligging en eigenschappen van de percelen is er slechts één serieuze gegadigde voor deze verkoop.

De gemeente benadrukt dat de ruiling marktconform plaatsvindt en dat de verkoop onderdeel is van het beleidsdoel om de natuur in de regio te versterken.