Standplaatsvergunning verleend voor Hoogstraat in Heesch

Het college van Bernheze heeft een vergunning verleend voor een verkoopplek aan de Hoogstraat in Heesch.

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Op 15 juni 2026 heeft het college van burgemeester en wethouders van Bernheze besloten een standplaatsvergunning te verlenen. De vergunning is bedoeld voor MM Köfte en geldt op donderdagen aan de Hoogstraat, tegenover de Misse en achter de bomen in Heesch.

De stukken zijn zes weken lang in te zien op afspraak in het gemeentehuis van Heesch tijdens de openingstijden.