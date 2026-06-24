Aanvraag omgevingsvergunning Delpratsingel Breda ingetrokken

De aanvraag om een kantoorpand aan de Delpratsingel in Breda om te bouwen tot woonruimte is ingetrokken. Het ging om maximaal twee wooneenheden. De behandeling van de aanvraag is daarmee beëindigd.

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De gemeente Breda heeft de aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning om het pand aan de Delpratsingel 25 om te zetten naar een woonfunctie. De aanvrager wilde maximaal twee wooneenheden realiseren en vroeg daarvoor toestemming om af te wijken van het omgevingsplan.

Op 15 juni 2026 heeft de aanvrager besloten de aanvraag in te trekken. Dit betekent dat er geen verdere stappen worden ondernomen en de procedure is stopgezet. Het is niet mogelijk om bezwaar te maken tegen deze intrekking.