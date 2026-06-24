Zijgevel Esserstraat in Breda wordt geïsoleerd

De gemeente Breda heeft een aanvraag ontvangen voor het isoleren van de zijgevel van een woning aan de Esserstraat. De eigenaar wil hiervoor een omgevingsvergunning.

Gevonden voor jou

Het gaat om een woning aan de Esserstraat 52 in Breda. De vergunning is nodig voor bouwactiviteiten, zoals het aanbrengen van isolatiemateriaal op de zijgevel.

De aanvraag is op 7 juni 2026 bij de gemeente ingediend. Binnen acht weken wordt hierover meestal een besluit genomen. Deze termijn kan éénmalig met zes weken worden verlengd, bijvoorbeeld als aanvullende stukken nodig zijn. Soms geldt een langere termijn van 26 weken.

Als de vergunning wordt verleend, publiceert de gemeente hierover een nieuw bericht. Bewoners kunnen dan bezwaar maken als ze vinden dat het plan nadelig is voor hun belangen.