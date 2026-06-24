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Aanvraag terrasvergunning Grote Markt Breda
Vandaag om 09:50
De burgemeester van Breda heeft een aanvraag ontvangen voor een terrasvergunning op Grote Markt 52.
De aanvraag betreft een vergunning voor een terras op Grote Markt 52 in het centrum van Breda. Het verzoek is op 28 mei 2026 ingediend en heeft kenmerk Z2026-004121.
Op deze locatie wordt mogelijk een nieuw terras gerealiseerd, afhankelijk van de beoordeling van de aanvraag. De vergunning moet nog worden goedgekeurd door de gemeente.
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