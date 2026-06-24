Boomkap aangevraagd aan Generaal Bothastraat in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd om een boom te kappen aan de Generaal Bothastraat 62 in Eindhoven. De aanvraag is op 21 juni 2026 ontvangen.

Gevonden voor jou

De vergunningsaanvraag betreft het kappen van een boom op het adres Generaal Bothastraat 62, postcode 5642NM. Dit is ter kennisgeving en er kan op dit moment geen bezwaar tegen worden ingediend.

De procedure is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005762. De aanvraag ligt niet ter inzage.