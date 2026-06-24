Garagedeur vervangen op Grasstrook in Eindhoven

Op Grasstrook 54 in Eindhoven is een vergunning aangevraagd voor het vervangen van een garagedeur. De aanvraag werd op 21 juni 2026 ingediend.

Gevonden voor jou

De vergunningaanvraag betreft een woning aan de Grasstrook in Eindhoven. Het gaat specifiek om het vervangen van een garagedeur op dit adres.

Deze aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005764. Er is op dit moment geen mogelijkheid tot inzage of bezwaar.