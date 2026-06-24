Vergunning verleend voor container in Eindhoven

De gemeente Eindhoven heeft toestemming gegeven voor het plaatsen van een container bij een woning aan de Dionysius de Karthuizerstraat.

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Het besluit om de container te plaatsen is genomen door de afdeling Vergunningen, Toezicht en Handhaving. De aanvraag, met zaaknummer EHV-ZP2026-005511, betreft het gebruik van openbare ruimte voor één woning aan de Dionysius de Karthuizerstraat 24.

De vergunning is op 19 juni 2026 verleend. Het gaat om een tijdelijke plaatsing van de container bij de genoemde woning in Eindhoven.