Nieuwe voorgevelkozijnen gepland aan Hobbemastraat in Eindhoven

In Eindhoven is een aanvraag ingediend om de voorgevelkozijnen op de begane grond van een woning aan de Hobbemastraat te vervangen.

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De aanvraag betreft het adres Hobbemastraat 22 in Eindhoven en is op 19 juni 2026 ontvangen door de gemeente. Het gaat om een wijziging van de kozijnen in de voorgevel op de begane grond van de woning.

Op dit moment is de aanvraag enkel ter kennisgeving en zijn er nog geen mogelijkheden om bezwaar te maken. De vergunning ligt niet ter inzage.