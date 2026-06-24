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Vergunning verleend voor (rol)steiger en aanhanger op Stratumseind

Vandaag om 09:50

Op Stratumseind in Eindhoven is toestemming gegeven voor het plaatsen van een (rol)steiger en een auto met aanhanger. De vergunning is verleend op 22 juni 2026.

Gevonden voor jou

De aanvraag betreft het tijdelijk gebruik van de openbare ruimte op Stratumseind 65. Het gaat om een flitsvergunning voor het plaatsen van een (rol)steiger en een auto met aanhanger.

Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. De vergunning is per 22 juni 2026 verstrekt en geldt voor het aangegeven adres in Eindhoven.

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