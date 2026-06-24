Advertentie
Vergunning verleend voor (rol)steiger en aanhanger op Stratumseind
Vandaag om 09:50
Op Stratumseind in Eindhoven is toestemming gegeven voor het plaatsen van een (rol)steiger en een auto met aanhanger. De vergunning is verleend op 22 juni 2026.
De aanvraag betreft het tijdelijk gebruik van de openbare ruimte op Stratumseind 65. Het gaat om een flitsvergunning voor het plaatsen van een (rol)steiger en een auto met aanhanger.
Het besluit is genomen door het hoofd van de sector Intake Vergunningen Toezicht en Handhaving. De vergunning is per 22 juni 2026 verstrekt en geldt voor het aangegeven adres in Eindhoven.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie