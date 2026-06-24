Airco buitenunits aangevraagd voor Meerring in Eindhoven

Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van drie airco buitenunits aan de Meerring 104 in Eindhoven. De aanvraag is ingediend op 19 juni 2026.

Gevonden voor jou

De vergunning betreft het installeren van drie airco buitenunits. Het adres waar dit moet gebeuren is Meerring 104, 5658LD in Eindhoven. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005755.

Deze aanvraag is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.