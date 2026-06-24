Advertentie
Airco buitenunits aangevraagd voor Meerring in Eindhoven
Vandaag om 09:50
Er is een vergunning aangevraagd voor het plaatsen van drie airco buitenunits aan de Meerring 104 in Eindhoven. De aanvraag is ingediend op 19 juni 2026.
De vergunning betreft het installeren van drie airco buitenunits. Het adres waar dit moet gebeuren is Meerring 104, 5658LD in Eindhoven. De aanvraag is geregistreerd onder zaaknummer EHV-ZP2026-005755.
Deze aanvraag is alleen ter kennisgeving en ligt niet ter inzage. Er is op dit moment geen mogelijkheid om bezwaar te maken.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie