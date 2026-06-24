Aanvraag voor dakkapel en zonnepanelen in Hoeven ingetrokken

De aanvraag voor een dakkapel en zonnepanelen aan de Oude Antwerpsepostbaan 35 in Hoeven is ingetrokken. Dit maakte de gemeente Halderberge bekend.

Gevonden voor jou

Het ging om een aanvraag voor het plaatsen van een dakkapel en zonnepanelen aan de voorzijde van een woning. Het bijbehorende zaaknummer was 1409953.

De bekendmaking heeft een informatief karakter. Omdat de aanvraag is ingetrokken, kan hiertegen geen bezwaar of beroep worden ingediend. Ook is de aanvraag niet meer in te zien.