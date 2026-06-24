Nieuwe aanvraag omgevingsvergunning voor herontwikkeling in Hoeven

In Hoeven is een aanvraag ingediend voor het aanpassen van een eerdere vergunning. Het gaat om de herontwikkeling van winkelunits en appartementen aan de St. Janstraat en Bovendonksestraat.

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De gemeente Halderberge heeft een nieuwe aanvraag ontvangen voor een omgevingsvergunning. Deze aanvraag betreft een wijziging op een eerder verleende vergunning. Het project omvat de herontwikkeling van winkelunits van Albert Heijn, Etos en Gall & Gall, samen met zeven appartementen.

De aanvraag heeft betrekking op meerdere adressen, waaronder St. Janstraat 91 tot en met 91c en Bovendonksestraat 1 tot en met 3b in Hoeven. De aanvraag is op 11 juni 2026 ingediend en heeft zaaknummer 1427139.

Belangstellenden kunnen de aanvraag opvragen bij de gemeente Halderberge. Het verzoek kan via e-mail worden ingediend.