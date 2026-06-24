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Beslistermijn verlengd voor verbouwing aan Wagenhoek in Oudenbosch

Vandaag om 09:57

De gemeente Halderberge heeft de termijn voor een vergunningaanvraag aan Wagenhoek 15 in Oudenbosch met zes weken verlengd. Het gaat om een verbouwing van de zij- en voorgevel.

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De aanvraag betreft het aanpassen van de zijgevel en de voorgevel van een pand aan Wagenhoek 15 in Oudenbosch. Burgemeester en wethouders hebben besloten de beslistermijn te verlengen. Dit mag volgens de regels van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.

Door deze verlenging heeft de gemeente maximaal zes weken extra tijd om een besluit te nemen over de vergunning. Het zaaknummer van de aanvraag is 1417232.

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