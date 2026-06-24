Helmond wil grond verkopen aan Toren XL

De gemeente Helmond wil een perceel van 12 m2 verkopen aan Toren XL B.V. Dit stuk grond ligt aan de Torenstraat in Helmond en is onderdeel van een grondruil. Volgens de gemeente is Toren XL de enige serieuze kandidaat.

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Het te verkopen perceel grenst aan het eigendom van Toren XL en is volgens de gemeente te klein of ongunstig gevormd om zelfstandig te gebruiken of bebouwen. Toren XL heeft het perceel aangeboden aan de gemeente als onderdeel van een ruil, waarbij de gemeente een groter stuk grond nodig heeft voor de openbare ruimte.

De gemeente heeft aangegeven dat er geen andere geïnteresseerden in aanmerking komen voor de koop. Na een wachttijd van 21 dagen zal de verkoop worden afgerond, tenzij er juridische stappen worden ondernomen binnen die termijn.