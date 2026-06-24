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Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor saluutschoten in Maasdijk

Vandaag om 09:59

De burgemeester heeft een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet. Dit is bedoeld voor saluutschoten tijdens Open Monumentendag 2026 bij de Lulboom langs de Maasdijk.

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Op 19 juni 2026 heeft de burgemeester een verzoek gekregen voor een ontheffing van de Zondagswet. De aanvraag betreft saluutschoten bij de Lulboom langs de Maasdijk, een activiteit tijdens Open Monumentendag 2026. Het is nog niet zeker of deze ontheffing wordt verleend.

De Zondagswet beperkt bepaalde activiteiten op zondag en een ontheffing is nodig om hiervan af te wijken. De stukken rondom de aanvraag zijn alleen op afspraak in te zien bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving.

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