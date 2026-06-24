Rundveehouderij in Lith wordt gewijzigd

De gemeente Oss heeft een melding ontvangen voor een wijziging aan een rundveehouderij aan de Hertog Janstraat in Lith.

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Burgemeester en wethouders van de gemeente Oss hebben op 24 april een melding ontvangen voor het aanpassen van een rundveehouderij. Het gaat om de locatie aan de Hertog Janstraat 54 in Lith.

De melding is geregistreerd onder zaaknummer Z/504310 en het DSO-kenmerk 2026042401518. Tegen deze melding kan geen bezwaar worden ingediend.