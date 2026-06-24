Ontheffing Zondagswet aangevraagd voor Kinder Vakantie Werk in Lith

De burgemeester van Lith heeft een aanvraag ontvangen voor een ontheffing van de Zondagswet. Dit verzoek is ingediend door Kinder Vakantie Werk Lith en geldt voor de locatie aan de Spapenhoefstraat.

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Op 22 juni 2026 is een aanvraag binnengekomen bij de gemeente Lith. Het verzoek betreft een ontheffing van de Zondagswet voor activiteiten van Kinder Vakantie Werk Lith aan de Spapenhoefstraat 1. Het is nog niet duidelijk of de ontheffing wordt verleend.

De Zondagswet regelt dat bepaalde activiteiten op zondag beperkt zijn, tenzij er een ontheffing wordt verleend. Het bekijken van de stukken kan alleen op afspraak bij de balie Bouwen, Milieu en Leefomgeving. Een afspraak maken kan op werkdagen tussen negen uur ’s ochtends en vier uur ’s middags.