Advertentie
Procedure voor bedrijfsunits in Raamsdonksveer verlengd
Vandaag om 09:59
De gemeente heeft de procedure voor nieuwbouw van bedrijfsunits in Raamsdonksveer met zes weken verlengd.
Op 28 mei 2026 heeft de gemeente besloten om de behandeling van de aanvraag voor nieuwbouw bedrijfsunits op Brasem 35 in Raamsdonksveer te verlengen. Het gaat om zaaknummer Z2026-00000303.
De procedure is met zes weken verlengd. Dit betekent dat er meer tijd nodig is voor de beoordeling van de aanvraag op deze locatie in Raamsdonksveer.
Dit artikel is automatisch samengesteld. We leggen je heel graag uit waarom we dit doen. Lees meer
Advertentie
Advertentie