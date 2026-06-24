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Procedure voor bedrijfsunits in Raamsdonksveer verlengd

Vandaag om 09:59

De gemeente heeft de procedure voor nieuwbouw van bedrijfsunits in Raamsdonksveer met zes weken verlengd.

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Op 28 mei 2026 heeft de gemeente besloten om de behandeling van de aanvraag voor nieuwbouw bedrijfsunits op Brasem 35 in Raamsdonksveer te verlengen. Het gaat om zaaknummer Z2026-00000303.

De procedure is met zes weken verlengd. Dit betekent dat er meer tijd nodig is voor de beoordeling van de aanvraag op deze locatie in Raamsdonksveer.

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